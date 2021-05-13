بالصور.. الإمارات تتزيّن فرحة بعيد الفطر

تتزيّن الساحات والشوارع في إمارات الدولة احتفالاً بعيد الفطر المبارك، وعلى الرغم من الأجواء الاحترازية التي فرضها وباء «كورونا»، فإن الأمر لم يقف عائقاً أمام مباهج العيد، التي تتسم بكثير من الخصوصية في الإمارات، لارتباطها بعادات وتقاليد يحرص عليها الآباء والأسرة عموماً، بدءاً من الخروج إلى مصليات العيد وتبادل التهاني والتبريكات بين أفراد المجتمع، وقد أعلنت كثير من الوجهات والمرافق السياحية في أرجاء الدولة عن تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تنشر الفرحة في كل مكان.

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