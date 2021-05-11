بالصور.. بهجة العيد في الأسواق

على الرغم من أن تداعيات «الجائحة» مازالت تلقي بظلالها على الحياة اليومية للناس، ورغم التغيير الذي طال العادات وطقوس المناسبات، لا يفوّت الناس أي فرصة للبهجة والفرح، في محاولة للخروج من مزاج الحظر، والتكيّف مع شروط الحياة الجديدة. وهكذا عادت الأسواق للانتعاش، وعادت العائلات للتحضير لعيد الفطر السعيد، وتجهيز البيت لصباحات العيد، وشراء الملابس والعطور والبخور.

كاميرا «الإمارات اليوم» التقطت هذه الصور من استعدادات الناس للاحتفال بالعيد، مُصرّين على قوة الحياة في وجه الوباء، ومتمّمين لواجباتهم الدينية بعد شهر رمضان الفضيل.