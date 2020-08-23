فنان يعيد الحياة إلى أباطرة الرومان

المصدر: ترجمة عن صحيفة "ديلي ميل " البريطانية

كيف كان شكل الأباطرة الرومان حقاً؟. سؤال دار في خلد الباحث والمصمم الكندي دانيال فوشارت، خلال الحجر المنزلي بسبب كورونا، حيث استطاع ومن منزله في تورونتو، تحويل التماثيل الحجرية لأباطرة الرومان القدماء التى تعود الى قبل حوالي 2000 عام إلى صور واقعية وملونة، وذلك عن طريق مزج تقنيات فنية حديثة بالذكاء الاصطناعي .

وقال فوشارت المتخصص في الواقع الافتراضي في صناعة السينما: إنه صنع 300 ملصق في الأصل في دفعته الأولى، على أمل بيعها في غضون عام، لكنه باعها في غضون ثلاثة أسابيع.واضاف كنت أعرف أن التاريخ الروماني مثير للاهتمام وهناك جمهور لهذا التاريخ، لكن لا يزال من المفاجئ سرعة حصول هذا الأمر بالنسبة لي.

وانتشر عمله على نطاق واسع ، واستخدم فوشارت مجموعة من البرامج والمصادر المختلفة لإعادة تلوين الصور والتماثيل، وتمثل الأداة الرئيسية برنامجًا يسمى (ArtBreeder)، الذي يستخدم طريقة التعلم الآلي المعروفة باسم (GAN) للتعامل مع الصور الشخصية والمناظر الطبيعية.