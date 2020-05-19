زهرة الأمل التى غيرت حياة "مانويل"

المصدر: ترجمة عن " الواشنطن بوست"

لكم يكن يدري المزارع الكولومبي خوان مانويل أوريب أن حادثة السرقة التى تعرض لها قبل 15 سنة ستغير حياته الى الأبد .

ففي احدى ليالي الصيف، قامت مجموعة من المسلحين بسرقة أغنامه وأبقاره وهي كل املاكه، حيث بقي يصارع بعدها الفقر والحاجة لفترة طويلة ، قبل أن يقرر الاتجاه الى زراعة الورود لأنها لاتحتاج الى امكانيات مادية كبيرة .وبعد فترة قصيرة اصبحت لدي خوان مانويل مزرعة يشتغل فيها أكثر من 82 موظفًا بدلاً من اثنين فقط.ويصدر لععد من المحافظات الكوبية والى دول اميريكية .

تشتهر مزرعة خوان بزراعة وتصدير زهرة االهدرانج أو كما يطلق عليها كُوبُ الماء وهي إحدى الفصائل العشبية العديدة التي تمتاز بزهورها الجذابة. وتعد ايقونة الزهور في كولومبيا

يقول خوان أن زهرة الكوبية ترمز إلى التواضع والروحانية والأسرة،و عكس الزهور الأخرى لا تتطلب تكاليف تشغيل باهظة وتزهر على مدار السنة، كما لايمكن سرقتها مثل الماشية .