حديقة الحيوان في لندن تبدأ جردها السنوي

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

بدأ مسؤولو حديقة للحيوانات في لندن، اليوم، مهمتهم السنوية المتعلقة بإحصاء أكثر من 700 نوع بالحديقة مستخدمين هدايا لتحفيز بعض الحيوانات للخروج من أوكارها من أجل الجرد السنوي.

ويجري سنويا إحصاء كل الحيوانات من مختلف الأحجام ابتداء من اللافقاريات الصغيرة إلى الحيوانات الثديية الأكبر في تلك الحديقة الواقعة بوسط العاصمة البريطانية.

ويستغرق حصر كل الحيوانات نحو أسبوع ويعد شرطا لترخيص الحديقة. ويتم بعد ذلك تبادل المعلومات التي يتم جمعها مع حدائق حيوانات أخرى في شتى أنحاء العالم للمساعدة في حماية الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.