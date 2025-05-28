ردّ



رداً على الملاحظة التي نُشرت، أمس، في زاوية «سكيك» بشأن اقتراح قرّاء على الجهات المعنية في دبي والشارقة إنشاء جسر يربط منطقة الممزر في الشارقة بمنطقة الممزر في دبي باتجاه جسر إنفينتي، وأنه سيخفف الازدحام المروري على شارعَي الاتحاد والشيخ زايد، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن هذا المقترح يأتي ضمن مجموعة من المشروعات والحلول المرورية التي تخضع حالياً للدراسة والتقييم من قبل الهيئة.



ازدحام



قال سكان بمنطقة النهدة في الشارقة إن الشارع الجانبي لمركز السفير مول عبارة عن مسارين، الأيمن يتجه إلى شارع الوحدة وهو دائماً مزدحم، والمسار الأيسر يتجه إلى منطقة النهدة وشارع الشارقة الدائري، مشيرين إلى أنه مع الازدحام في المسار الأيمن يلجأ سائقون إلى المسار الأيسر وعبور إشارة المشاة، بغية الدخول إلى المسار الأيمن، معرقلين حركة السير، لذا يطالبون الجهات المعنية بوضع أجهزة رادار أو تخصيص دورية لتنظيم حركة السير.



مواقف



يعاني سكان منطقة مصفح في أبوظبي، وتحديداً رقم (10)، قيام شركات تأجير السيارات بإيقاف مركباتها في المواقف النظامية بين البنايات وفي الشوارع الفرعية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب لهم صعوبة في العثور على مواقف شاغرة، وتالياً يضطرون إلى الوقوف في منتصف الطريق، ما يُعرّضهم لمخالفات مرورية، لذا يناشدون النظر في هذا الأمر.



تهور



شكا سائقون على طريق الليسيلي - دبي من قيادة سائقي الدرّاجات النارية درّاجاتهم بسرعات جنونية، فضلاً عن تجاوزاتهم بين المركبات بشكل فيه خطورة وتهور، مشيرين إلى أن لوحات الأرقام المرورية لدى هذه الدرّاجات مثبتة في الجهة الخلفية فقط، وأجهزة الرادار تضبط من الجهة الأمامية، وناشدوا الجهات المعنية تغليظ العقوبات على مثل هؤلاء السائقين، وضبط المتهورين على الطرقات الذين يشكلون إرباكاً كبيراً للسائقين.