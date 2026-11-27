دبي - الإمارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة «تاسك»، وشملت 760 موظفاً في دولة الإمارات، عن انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الشخصية والمجانية في بيئة العمل، إذ أفاد نحو 75% من المشاركين باستخدام هذه الأدوات في إنجاز مهامهم الوظيفية، سواء بصورة مستقلة أو إلى جانب الأدوات التي توفرها جهات عملهم، فيما يعتمد أكثر من أربعة من كل 10 موظفين عليها حصرياً، ما يسلط الضوء على تحديات حوكمة استخدام هذه التقنيات وحماية بيانات المؤسسات والمعلومات السرية.

وأظهرت الدراسة أن 86.2% من الموظفين تولوا مسؤوليات تتجاوز نطاق أوصافهم الوظيفية الأصلية، فيما أكد 92.6% أنهم يوفرون ما لا يقل عن ساعة إلى خمس ساعات أسبوعياً بفضل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما أشار 83.2% إلى ارتفاع وتيرة استخدامهم لهذه التقنيات مقارنة بالعام الماضي، بينما يعتمد نحو سبعة من كل 10 موظفين عليها يومياً، بما يعكس تحوّلها إلى جزء أساسي من الممارسات اليومية في بيئة العمل.