محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بمصروفات 292.5 مليار درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029، بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، كما اعتمد سموه ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "أولوياتنا ثابتة ولم تتغير.. التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره".

وأضاف سموه: "وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في تعزيز المكتسبات.. وصون المنجزات.. ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة".