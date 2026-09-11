عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البحرين

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.