مكتوم بن محمد: ستبقى الإمارات دائماً منصةً للحوار وملتقىً للطموحات العربية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات ستبقى دائماً منصةً للحوار وملتقىً للطموحات العربية وأرضاً خصبةً للفرص والخير والمستقبل.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (حفظه الله) تنطلق غداً في أبوظبي الاحتفالية الرسمية باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، التي تهدف إلى تعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك، وترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية".

وأضاف سموه: "تلتزم الإمارات بنهج قيادتها الراسخ في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والدفع بعجلة التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة".

وتابع سموه قائلاً: "ستبقى دائماً منصةً للحوار وملتقىً للطموحات العربية وأرضاً خصبةً للفرص والخير والمستقبل".