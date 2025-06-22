مكتوم بن محمد: محمد بن راشد احتضن بحبه الوطن واختصر في ظله الزمن

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتضن بحبه الوطن، واختصر في ظله الزمن.

وهنّأ سموه بمناسبة يوم الأب، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ونشر سموه فيديو على حسابه بمنصة «إنستغرام»، أمس، يظهر فيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفقة أبنائه وأحفاده.

وعلّق سموه على الفيديو، بالقول: «للأب الذي احتضن بحبه الوطن، واختصر في ظله الزمن، كل عام وأنت الأمان والسند».