«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفيرَي كازاخستان وسريلانكا لدى الدولة

تسلّم وكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد الحصان الشامسي، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية كازاخستان لدى الدولة، راوان جومابيك.

وتمنّى للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكّداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية كازاخستان في شتّى المجالات.

من جانبه، أشاد السفير بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما تسلّم وكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد الحصان الشامسي، نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، أروشا فينوديني كوراي. وتمنّى للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، مؤكّداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية سريلانكا في شتّى المجالات، ومن جانبها أشادت السفيرة الجديدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.