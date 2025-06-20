«شرطة دبي» تطّلع على أفضل ممارسات أمن النقل في قمة «UITP» بألمانيا

اطّلع وفد من إدارة أمن المواصلات في القيادة العامة لشرطة دبي على أفضل الممارسات العالمية في مجال تأمين وسائل النقل العام، خلال مشاركته في قمة الاتحاد الدولي للنقل العام «UITP»، التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية، تحت شعار «النقل العام كقوة دافعة للمدن المزدهرة».

وترأس الوفد مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، اللواء عبيد سعيد الحثبور، حيث هدفت الزيارة إلى تعزيز منظومة أمن المواصلات في الإمارة، ومواكبة أحدث الحلول الذكية والتقنيات المطبّقة في مجال النقل الحضري الآمن والمستدام.

وبحث الوفد خلال اللقاءات التي عقدها مع مسؤولي الاتحاد، وفي مقدمتهم رئيسة الاتحاد، رينيه أميلكار، والأمين العام، محمد المزغني، فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود شرطة دبي في تأمين قطاع النقل العام.

كما أجرى الوفد زيارة ميدانية إلى شركة «HOCHBAHN»، حيث اطّلع على آليات المراقبة الذكية وإجراءات الاستجابة السريعة ونظم إدارة الحشود، إضافة إلى تقنيات التنبؤ بالمخاطر وتحليل البيانات الأمنية.

وأكد اللواء الحثبور أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية شرطة دبي لتعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل، ورفع جاهزية الفرق المختصة من خلال تبني التجارب الرائدة على المستوى الدولي.

يُذكر أن إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي تترأس اللجنة الأمنية التابعة للاتحاد الدولي للنقل العام، وأسهمت في إطلاق عدد من المبادرات المشتركة، ما يعكس مكانة دبي في هذا المجال.

• وفد «شرطة دبي» زار شركة «HOCHBAHN»، واطّلع على آليات المراقبة الذكية وإجراءات الاستجابة السريعة ونظم إدارة الحشود.