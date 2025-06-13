رئيس الدولة يعزي الهند في حادث تحطم طائرة الركاب

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص التعازي والمواساة إلى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، والشعب الهندي الصديق، وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خالص التعازي والمواساة إلى دولة ناريندرا مودي والشعب الهندي الصديق وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد. نؤكد تضامن دولة الإمارات مع الهند في هذا الحادث الأليم».