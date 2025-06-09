طقس اليوم غائم مع فرصة لسقوط أمطار

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح غدٍ الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً غرباً.

أمّا الرياح، فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خلال النهار، وقد تكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج خفيفاً في كل من الخليج العربي وبحر عمان.