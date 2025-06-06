9 وجهات ترفيهية تتيحها بلدية دبي للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت بلدية دبي عن 9 وجهات ترفيهية مميزة ومناسبة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تتنوع بين حدائق عامة، شواطئ مخصصة للعائلات، بالإضافة إلى "برواز دبي" الذي يُعد من أبرز المعالم السياحية في الإمارة.

وأوضحت البلدية لـ"الإمارات اليوم"، أن قائمة الوجهات تشمل مجموعة من الحدائق العامة المجهزة بالخدمات والمرافق الترفيهية، من بينها حديقة الممزر، الواقعة في منطقة الممزر السكنية والمطلة على خور الممزر. وتوفر الحديقة مساحات للشواء، شواطئ، مسابح، شاليهات، ومناطق مخصصة للأنشطة العائلية. ويمكن للزوار الدخول برسوم تبدأ من 5 دراهم للشخص و30 درهماً للمركبة، مع إمكانية الحجز والدفع عبر تطبيق "وجهات وأكثر".

كما تتضمن القائمة حديقة مشرف الوطنية، الواقعة بين منطقتي المزهر والورقاء، والتي تشتهر بطبيعتها الغنية وتنوع أشجارها ومساحاتها المخصصة للأطفال ومرافق الشواء. وتحتوي الحديقة أيضاً على ملاعب رياضية، مسارات للجري، برك سباحة، مطاعم، أكشاك طعام، إضافة إلى مرافق ترفيهية مثل حديقة المغامرات "أفنتورا" ونادي مشرف للفروسية. وتُعد الحديقة موطناً لعدد من الطيور النادرة مثل أبو الحناء الأحمر وبومة الأشجار المخططة، وتبلغ رسوم الدخول 3 دراهم للشخص و10 دراهم للمركبة.

وضمن الوجهات الموصى بها، تأتي حديقة زعبيل القريبة من مركز التجارة العالمي، برسوم دخول تبلغ 5 دراهم للشخص. وتضم الحديقة جسوراً معلقة، مساحات خضراء واسعة، ومناطق للترفيه. كذلك، تشمل القائمة حديقة الصفا الواقعة في قلب دبي، والتي توفر إطلالات مميزة على قناة دبي المائية وبرج خليفة، وتضم مرافق رياضية مثل ملاعب التنس وكرة السلة، ومسارات للجري.

وأعلنت بلدية دبي تخصيص أربعة شواطئ عامة تابعة لها في الإمارة، لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تضم شاطئ «جميرا 2»، و«جميرا 3»، و«أم سقيم 1»، و«أم سقيم 2».

وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ، يضم 126 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ. كما جهزت فريقاً رقابياً ميدانياً قوامه 100 فرد من الكفاءات المدربة على أنظمة إدارة الحدث والحشود وتنظيم السير المروري في مواقف الشواطئ، والإشراف التام على عملية الحفاظ على الأمن في الشواطئ ومتابعة سير العمل.

كما سلطت بلدية دبي الضوء على برواز دبي، الواقع في حديقة زعبيل، والذي يُعد من أبرز المعالم الحديثة في الإمارة منذ افتتاحه عام 2018. ويصل ارتفاعه إلى 150 متراً بعرض 93 متراً، ويُوفر للزوار تجربة فريدة من نوعها تجمع بين ماضي دبي وحاضرها من خلال تصميمه المعماري المذهل. وتبلغ رسوم الدخول 50 درهماً للبالغين، و20 درهماً للأطفال حتى عمر 12 عاماً، بينما يُسمح بالدخول مجاناً للأطفال دون 3 سنوات وأصحاب الهمم ومرافقيهم.

ودعت بلدية دبي الجمهور إلى الاستمتاع بهذه الوجهات خلال عطلة العيد، لما توفره من بيئة آمنة ومرافق متكاملة تُناسب أفراد العائلة كافة.