60 جهة ومؤسسة مالية تشارك في معرض «إثراء» للتوظيف

يُنظم معهد الإمارات المالي اليوم - بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومجموعة الفطيم - النسخة الثامنة من معرض «إثراء» للتوظيف، بمشاركة 60 جهة ومؤسسة مالية من كبرى المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والتأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.

ويهدف المعرض إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز توطين القطاع المالي والمصرفي، عبر توفير مئات الفرص الوظيفية وبرامج التدريب والتطوير المهني، في إطار برنامج إثراء الذي يسعى إلى استحداث نحو 1900 وظيفة سنوياً للمواطنين والمواطنات.

كما يتضمن الحدث سلسلة من ورش العمل المتخصصة، وجناحاً للإرشاد المهني لدعم الباحثين عن عمل، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل المالي.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن معرض «إثراء» للتوظيف يجسّد خطوة عملية نحو ترسيخ اقتصاد المعرفة، من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، الذي يُعد من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري الإماراتي يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التقدم والنمو المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ومبادئ الخمسين، ويُسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للخبرات والمواهب.

بدوره، أكد مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، سيف حميد الظاهري، أن معرض «إثراء» للتوظيف يُشكل منصة استراتيجية رائدة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المعرض يبرز التزام مصرف الإمارات المركزي ومعهد الإمارات المالي الراسخ بتعزيز تنافسية المواهب الوطنية عبر توفير فرص نوعية للتدريب والتطوير المهني، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً متقدماً.

من ناحيتها، أكدت مديرة الموارد البشرية لدى الفطيم للعقارات ورئيس قسم التوطين، رغدة فاطمي، أن الفطيم للعقارات بصفتها شركة تأسست في دولة الإمارات، فإن التزامها بدعم مسيرة التقدم والازدهار في الدولة يُعد جزءاً أساسياً من هويتها، وتؤمن الشركة بأن الاستثمار في الكفاءات الإماراتية ليس مجرد مسؤولية، بل هو ضرورة استراتيجية لبناء قوة عمل مستدامة ومؤهلة للمستقبل.

وأضافت أن مشاركتهم في المعرض تؤكد هذا الالتزام، من خلال توفير مسارات مهنية نوعية للشباب الإماراتي، ليس فقط في القطاع المالي، بل ضمن مختلف قطاعات أعمالها المتنوّعة.

ويستهدف المعرض الكوادر الوطنية الحاصلة على شهادات الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس في اختصاصات البنوك والتأمين والمالية، وتكنولوجيا المعلومات والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ويأتي تنظيم معرض «إثراء» في نسخته الثامنة، ضمن جهود المصرف المركزي المتواصلة لتوطين القطاع المالي والمصرفي، وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة تعزز إنتاجية وتنافسية الكوادر الإماراتية، انسجاماً مع رؤية الإمارات للـ50 عاماً المقبلة.

سلطان المنصوري:

. الاستثمار في رأس المال البشري إحدى الركائز الأساسية للتقدم والنمو.

سيف الظاهري:

. معرض «إثراء» منصة استراتيجية رائدة لبناء جيل من الكفاءات المؤهلة.

. 1900 وظيفة سنوياً يسعى برنامج إثراء إلى استحداثها للمواطنين والمواطنات.