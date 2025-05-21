«طرق الشارقة» تدشن إشارات مرورية ذكية

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إشارات مرور ذكية تعمل ضمن منظومة متكاملة، لتحقيق نظام «المرور الأخضر» للمركبات، عبر تعزيز الانسيابية المرورية للحد من الازدحام، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وكشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، أن النظام الجديد يعتمد على إشارات مرور ذكية تعمل بتقنيات حديثة، تعمل على إدارة حركة المركبات والمشاة بشكل أكثر كفاءة ومرونة، ما يتيح مروراً متزامناً وأكثر تنظيماً، من خلال الاعتماد على مستشعرات ومجسات ذكية، يرتكز دورها على تحليل حجم الحركة، وتعديل توقيت الإشارات بما يتناسب مع الواقع الفعلي على نقاط عبور المشاة.