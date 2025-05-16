«استوديو الصُنّاع» يعزز مفاهيم الأمن بأدوات إبداعية

قدّمت منصة «رؤية الفن الشرطي» تجربة فنية تفاعلية ضمن فعاليات «القمة الشرطية العالمية 2025»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، بالشراكة مع «دي إكس بي لايف»، على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتولى فريق «استوديو الصُنّاع» الإشراف على المنصة، التي جمعت بين الفن والإبداع والهوية الأمنية، في إطار يعزز التفاعل المجتمعي مع مفاهيم الأمن من خلال أدوات إبداعية.

وقالت مديرة مشروع «استوديو الصُنّاع» في شرطة دبي، موزة السبوسي، إن المنصة قدّمت عدداً من الأركان الفنية المتنوعة، من أبرزها ركن الإبداع الذي تضمن ورش عمل تفاعلية شارك فيها الزوّار، مثل: الطباعة الحريرية على الحقائب، وتزيين الدفاتر، وتشكيل الصلصال.

كما ضمّت المنصة ركن التميّز الشرطي الذي استعرض مواهب فنية متميّزة، إلى جانب «متجر الذكريات الشرطية» الذي قدم أعمالاً فنية مستوحاة من هوية شرطة دبي، وأتاح للزوار اقتناء تذكارات تعبّر عن الفخر بالمنجز الأمني.

وأكدت السبوسي أن جميع الأنشطة الفنية في المنصة استندت إلى رموز من هوية شرطة دبي، لإيصال رسالة فنية تثقيفية تعزز القيم المجتمعية والانتماء الوطني.

وشهد ركن التميّز الشرطي مشاركة مميّزة للفنان الصغير، ريان ساجد، البالغ تسع سنوات، وهو من مواليد دبي ويحمل الجنسية الهندية، حيث قدّم لوحات فنية مباشرة للجمهور ضمن معرض «ألوان الأمان»، عبر تجربة تفاعلية استثنائية، تمثّلت في رسم الزوّار في القمة مباشرة، وتتميّز أعمال ريان بطابع تعبيري طفولي، يركّز على الأحاسيس والانطباعات، أكثر من السعي إلى الدقة الواقعية، إذ يستخدم الألوان الخشبية، ليترجم مشاعر الأمان والانبهار التي يشعر بها تجاه رجال الأمن، مثل الشرطة والدفاع المدني.

وقد عبّر ريان عن سعادته الغامرة بالمشاركة في «القمة الشرطية العالمية 2025»، واصفاً التجربة بأنها أقرب لأحلام الطفولة التي بدأها منذ سن الرابعة.

وأوضح أن اهتمامه بدأ برسم رجال الدفاع المدني، ثم تطور شغفه في سن الخامسة نحو الشرطة، فأصبح مولعاً برسم رجال الأمن ومركباتهم بإعجاب كبير وتجسيد حقيقي لتقديره لدورهم المجتمعي.

وشارك في الفعالية عدد من المواهب الواعدة، حيث قدّموا تجاربهم الإبداعية للجمهور بأساليب مبتكرة.

وقال الفنان سالم إبراهيم (13 عاماً) إن مشاركته الأولى في «القمة الشرطية العالمية 2025» برفقة «استوديو الصُنّاع» شكّلت له تجربة تعليمية ملهمة، مشيراً إلى أن اختيار تنفيذ مجسم قلعة نايف ضمن ورشة الصلصال، جاء بهدف تسليط الضوء على المكانة التاريخية للقلعة كأول مقر لشرطة دبي، كما أن تقديم المجسم للزوار كتذكار، يحمل بُعداً ثقافياً وتوثيقياً.

وقالت الفنانة رغد عبدالناصر (19 عاماً) إن الورش الفنية لاقت إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية، وأضافت: «كان التفاعل من الزوار رائعاً، خصوصاً من الأطفال واليافعين الذين أبدوا حماستهم للطباعة والرسم، وقد لاحظت أن كثيراً من المشاركين عبّروا عن دهشتهم من الدمج بين الهوية الشرطية والفن بطريقة مبتكرة، وهو ما أضفى على التجربة طابعاً تثقيفياً وجمالياً».

وأكدت أن العمل ضمن فريق «استوديو الصُنّاع» عزّز لديها الشعور بالفخر، وأضاف إلى تجربتها، كمصممة شابة، فرصاً للتفاعل المباشر مع الجمهور، ومواصلة تطوير مهاراتها الفنية.

أما الفنانة هديل عبدالقدوس (17 عاماً) فقالت إن مشاركتها الثانية ضمن فعاليات «القمة الشرطية العالمية 2025» كانت أكثر نضجاً واحترافية، وأشارت إلى أن «متجر الذكريات الشرطية» حظي بإقبال مميّز من الزوار، الذين لم يكتفوا بالمشاهدة، بل كانوا مهتمين بشراء الأعمال الفنية التي تحمل رموزاً من تاريخ شرطة دبي.

وأضافت أن المنصة لم تكن مجرد عرض أعمال، بل تجربة متكاملة أتاحت للزوار فرصة فهم الرسالة العميقة التي تحملها الفنون عندما تُستخدم كأداة للتوعية وربط الأجيال بالهوية الشرطية.

رغد عبدالناصر: الكثير من المشاركين عبّروا عن دهشتهم من الدمج بين الهوية الشرطية والفن بطريقة مبتكرة

سالم إبراهيم: مشاركتي الأولى في «القمة الشرطية العالمية 2025»، برفقة «استوديو الصُنّاع»، شكّلت لي تجربة تعليمية ملهمة.

موزة السبوسي: جميع الأنشطة الفنية في المنصة استندت إلى رموز من هوية شرطة دبي لإيصال رسالة فنية تثقيفية.