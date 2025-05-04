الإمارات ضيف شرف الدورة الـ20 للملتقى الإعلامي العربي في الكويت

تنطلق فعاليات الدورة الـ20 للملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو الحالي تحت شعار “تحديات الإعلام .. في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي”.

وقال ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحل ضيف شرف على الملتقى الإعلامي العربي هذا العام بمشاركة وفد إعلامي كبير من القطاعين الحكومي والخاص في فعاليات الملتقى تقديرا لمكانة الإمارات وإعلامها الذي يخطو خطوات مميزة ويواكب التطورات الإعلامية.

وأضاف أن فعاليات هذا العام تركز على دور الإعلام العربي في مواجهة التحولات الرقمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات وفرص وكيفية توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الحضور الإعلامي العربي وتوسيع نطاقه العالمي مع تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم التنوع الثقافي والحفاظ على الهوية العربية.

ويهدف الملتقى إلى تقديم رؤى شاملة حول مستقبل الإعلام العربي في ظل الثورة الرقمية ويشجع على التفكير في الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الحالية ما يسهم في تعزيز دوره على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي أن الملتقى هذا العام يتناول العديد من الأفكار مثل التحول الرقمي في الإعلام وكيفية تبني المؤسسات الإعلامية العربية تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي ومختلف المستجدات التكنولوجية لتحسين إنتاج المحتوى وتوزيعه ومواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي منوها إلى أن الملتقى سيركز على أهمية وضع إستراتيجيات لمحاربة الأخبار الكاذبة وكيف يمكن للإعلام الرقمي العربي أن يحقق مصداقية أكبر في هذا السياق.

وسيناقش الملتقى موضوعات الإعلام وصناعة الرأي العام وتأثير الإعلام الحديث على تشكيل الرأي العام العربي وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية كما سيتطرق إلى مفهوم الهوية الإعلامية العربية وكيفية الحفاظ على الهوية الثقافية العربية في عصر العولمة والتحديات التي تواجهها للحفاظ على القيم والمبادئ المحلية.

وأشار الخميس إلى أن الملتقى يتناول أيضا موضوعات الاقتصاد الإعلامي الجديد ودور التحول الرقمي في إعادة تشكيل النماذج الاقتصادية لوسائل الإعلام وسبل تطوير نماذج أعمال مستدامة في بيئة إعلامية رقمية إضافة إلى تمكين الإعلاميين الشباب في العصر الرقمي وسبل تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة العصر الرقمي واستغلال الفرص التي يوفرها.

وأكد أن الملتقى يظهر جوانب من قوة التأثير على الجمهور ومناقشة كيف تحولت دفة التأثير على الجمهور المتلقي من المؤسسات الإعلامية إلى الأفراد ومدى القدرة على السيطرة على إعلام الأفراد وتوجيهه.

ودعا المهتمين إلى المشاركة في فعاليات الملتقى من داخل الكويت وخارجها والتسجيل عبر تطبيق (الواتس اب) على الرقم 0096597809990.

ويشارك في الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ20 عدد من وزراء الإعلام والإعلاميين والكتاب والصحفيين والأكاديميين العرب إضافة إلى مجموعة من الشباب وصناع المحتوى.

كما يشهد الملتقى هذا العام تعاونا مشتركا مع منتدى الفكر والثقافة العربية في الإمارات من خلال عقد بعض الجلسات الحوارية الخاصة حول تطورات التكنولوجيا وأثرها على وسائل الإعلام.