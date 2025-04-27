«تجاوز السرعة» تتصدر المخالفات المرورية في الفجيرة 2024

أظهرت البيانات المفتوحة الصادرة عن وزارة الداخلية، والخاصة بإمارة الفجيرة، تصدّر مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المخالفات المرورية المسجلة خلال العام الماضي.

وبحسب الإحصائية، تم تسجيل 84 ألفاً و210 مخالفات لتجاوز السرعة بما لا يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة، تلتها 68 ألفاً و34 مخالفة لتجاوز السرعة بما لا يزيد على 30 كيلومتراً في الساعة، ثم 13 ألفاً و698 مخالفة لتجاوز السرعة بما لا يزيد على 40 كيلومتراً في الساعة.

كما رصدت 3826 مخالفة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة، وهي من أخطر السلوكيات التي تهدد سلامة الأرواح، إضافة إلى 3311 مخالفة لتجاوز السرعة بما لا يزيد على 50 كيلومتراً في الساعة. وشملت المخالفات الأخرى 2379 مخالفة وقوف خاطئ، و1663 مخالفة لقيادة مركبات منتهية الترخيص.