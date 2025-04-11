تجربة مشوّقة لتناول "إفطار" أو "عشاء" بصحبة الحيوانات البرّية في "دبي سفاري بارك"

أتاحت دبي سفاري بارك، تجربة شيّقة لزوارها عبر توفير إمكانية تناول الطعام وسط الحيوانات البرية كالزرافات والأسود، حيث تُعد تجربة طعام لا تُنسى لكل زوار ومرتادي الحديقة.

وحددت دبي سفاري بارك، عدة قوائم للراغبين في خوض تلك التجربة المثيرة، ومنها قائمة إفطار أو عشاء شهية، بحيث يتوفر الإفطار بصحبة الزرافة، أو الأسد، أو حوض الطيور الكبير، أما العشاء فتوفره بصحبة الزرافة، أو الأسد، بحيث يقدّمها مطعم (La Venezia) الموجود بالحديقة.

وتتيح تلك التجربة التي توفرها دبي سفاري بارك، دخول طوال اليوم إلى حديقة سفاري دبي، والدخول إلى 6 مناطق (القرية الأفريقية، القرية الآسيوية، قرية المستكشفين، الصحراء العربية، مزرعة الأطفال، والوادي)، بالإضافة إلى جولة سفاري في الصحراء العربية لمدة 15 دقيقة، ودخول إلى إطعام الحيوانات/ لقاءاتها وفقًا للجدول المُعلن، فضلاً عن دخول إلى محاضرات عن الحياة البرية وفقًا للجدول المُعلن، ودخول إلى ورش عمل المستكشفين الصغار وفقًا للجدول المُعلن، وموقف سيارات مجاني، وخيارات واسعة من المطاعم والمتاجر متوفرة بتكلفة إضافية.

ويمكن للراغبين في خوض تلك التجربة الحجز من خلال موقع دبي سفاري بارك وهو: https://ticketingsales.dubaisafari.ae/packages/details/dineinthewild.

من جانبها، قالت مديرة دبي سفاري بارك، منى الهاجري: "نضع رفاهية الزوار ورعاية الحيوانات في صميم كل ما نقوم به في دبي سفاري بارك، وهي الأساس الذي نبني عليه تجربة الزوار بالكامل. ونحرص على أن تكون رسالتنا التعليمية وجهودنا في الحفاظ على البيئة حاضرة في كل تفاصيل الرحلة داخل الحديقة".

وأضافت لـ"الإمارات اليوم": "من خلال تجارب السفاري التفاعلية، نتيح للزوار فرصاً مميزة للتعرف عن قرب على الحيوانات، ونُبرز في الوقت نفسه مبادراتنا في مجال الحماية، خاصة برامج التكاثر للأنواع المهددة بالانقراض. ونسعى لأن تكون زيارتهم مليئة بالمتعة والفائدة، وأن تترك أثراً يعزز الوعي والاحترام تجاه الحياة البرية والطبيعة".