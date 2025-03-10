أنور قرقاش: دبي لا تشبه إلا نفسها ونجاحها نجاح للإمارات والعرب

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن دبي لا تشبه إلا نفسها ونجاحها نجاح للإمارات وللعرب.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "نموذج دبي تحقق برؤية طموحة كسرت القوالب التقليدية، لتصبح مدينة عالمية بروح المنطقة، على نسق هونغ كونغ وسنغافورة لكن بطابعها الفريد".

وتابع قائلا: "تطورت دبي وغيرت نسق التنمية في المنطقة بإرادة صلبة وعمل دؤوب. هي لا تشبه إلا نفسها، ونجاحها نجاح للإمارات وللعرب".