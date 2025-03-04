نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى القاهرة على رأس وفد الدولة للمشاركة في "القمة العربية غير العادية" التي تستضيفها اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويضم وفد الدولة المشارك كلاً من..معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وخليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة ولانا نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.