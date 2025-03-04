%24 انخفاضاً في حوادث الدهس بالفجيرة العام الماضي

سجّلت إمارة الفجيرة انخفاضاً ملحوظاً في عدد حوادث الدهس بنسبة 24.4%، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2023، حيث تراجعت الحوادث من 45 حادث دهس في 2023 إلى 34 حادثاً خلال 2024.

وأظهرت إحصائية مرورية حديثة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن حوادث الصدم والتصادم تصدرت أنواع الحوادث المرورية بـ101 حادث، تلتها حوادث التدهور بـ21 حادثاً، فيما تم تسجيل حادث مروري واحد ضمن فئة «أخرى».

وتركّزت حوادث الدهس بشكل أساسي في الفترة المسائية، حيث وقع خلالها 23 حادثاً أسفر عن وفاة شخص واحد، إضافة إلى ثلاث إصابات بليغة، وتسع إصابات متوسطة، و10 إصابات بسيطة، أما في الفترة الصباحية فقد تم تسجيل ستة حوادث دهس، نتج عنها إصابة بليغة واحدة، وإصابتان متوسطتان، وثلاث إصابات بسيطة ولم تسجل أي حوادث دهس خلال فترة الظهيرة.

وشهدت الفجيرة، خلال العام الجاري، تحرير عدد من المخالفات المتعلقة بسلامة المشاة، حيث تم تسجيل ست مخالفات بحق المشاة غير الملتزمين بالإشارات الضوئية، إضافة إلى 51 مخالفة لعدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

وبحسب الإحصاءات، فقد بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، العام الماضي، 12 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات البليغة 28 إصابة، وسجلت الإصابات المتوسطة 57 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات البسيطة 126 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 211 إصابة.

وأكّدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أهمية تعزيز التعاون المتبادل بين قائدي المركبات والمشاة، لما له من دور في الحد من حوادث الدهس الناجمة عن السرعة الزائدة والتهور، إضافة إلى الانشغال بغير الطريق، سواء من قائدي المركبات أو من مستخدمي الطريق من المشاة، والتي يذهب ضحيتها الأبرياء من عابري الطريق.

وطالبت السائقين بالحذر والانتباه والالتزام بالسرعات المقررة، وشدّدت على ضرورة التزام قائدي المركبات بأنظمة وقوانين السير والمرور، تفادياً للحوادث المرورية التي تسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، وأكّدت تكثيف دوريات الضبط المروري لتوعية وضبط المخالفين، والعمل على نشر ثقافة احترام حقوق المشاة في المجتمع، من خلال التوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وإلقاء المحاضرات التوعوية.