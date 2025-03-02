«إسلامية دبي» تطلق سلسلة محاضرات رمضانية بعد «التراويح»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة المحاضرات الرمضانية، التي تُعقد عقب صلاة التراويح في مختلف مساجد الإمارة، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي، ونشر المعرفة الدينية الصحيحة، وبناء وعي مستنير يعكس مبادئ الدين الإسلامي، وذلك ضمن مبادرة «رمضان في دبي»، ولتعزيز جهود التوعية الدينية المستمرة، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

وتتناول المحاضرات موضوعات متنوعة تغطي جوانب متعددة تهم الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقدمها نخبة من العلماء والوعاظ، بما يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، والإسهام في بناء وعي ديني مستنير، يعزّز التماسك المجتمعي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الفعاليات الثقافية الإسلامية لمبادرة رمضان في دبي، يحيى عبدالعزيز قاسم، أن تنظيم هذه المحاضرات يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للدائرة، التي تهدف إلى نشر المعرفة الدينية، وتعزيز الأجواء الإيمانية في رمضان، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، وترسيخ دور المبادرات الدينية في دعم الأجندة الاجتماعية 33، التي تركّز على بناء مجتمع أكثر تلاحماً واتزاناً أخلاقياً وفكرياً.

ولضمان وصول هذه الفعاليات إلى أكبر شريحة من الجمهور، قامت الدائرة بنشر جداول المحاضرات الرمضانية، متضمنة توقيت انعقادها، وأماكن إقامتها، عبر جميع المنصات الرقمية الرسمية، ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، ما يتيح للجمهور فرصة الاطلاع على التفاصيل، واختيار المحاضرات الأقرب إليهم، والاستفادة من هذه المجالس الإيمانية التي تعزز القيم خلال الشهر الفضيل.

يحيى قاسم:

• نستهدف نشر المعرفة الدينية وتعزيز الأجواء الإيمانية في رمضان، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «عام المجتمع».