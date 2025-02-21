بتوجيهات حاكم الفجيرة.. "حمد الإنسانية" وخيرية الفجيرة تقدمان 257 طنا من المواد الغذائية ضمن حملة الفارس الشهم 3 لدعم غزة

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر المحتاجة في قطاع غزة وبمناسبة قرب شهر رمضان الفضيل،

وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .

قامت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية بإرسال 257 طنًا “مواد غذائية رمضانية” ضمن الجسر الجوي الإماراتي المستمر لتقديم المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة وذلك ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، بحضور كلاً من سهيل راشد القاضي مدير عام مؤسسة الشيخ حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية ويوسف راشد المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية .

وقال معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية إن مبادرة الجمعية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بمد يد العون إلى الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، لمساعدتهم في تجاوز المحن التي يعانونها . مشيدا بالدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه القيادة في هذه الظروف .. ما يعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تتبناها الدولة في مواجهة الأزمات الإنسانية.

وتُعد عملية “الفارس الشهم 3” إحدى أبرز المبادرات الإنسانية الإماراتية، التي تهدف إلى تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين في مختلف المناطق، من خلال إرسال مساعدات غذائية وطبية وإيوائية ، تأكيدًا على النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه الدولة وقيادتها الرشيدة.

وتواصل الإمارات، عبر مؤسساتها الخيرية والإنسانية، جهودها في مدّ يد العون للمحتاجين، والمساهمة في تخفيف معاناتهم، تأكيدًا لقيم التضامن والتكاتف الإنساني.