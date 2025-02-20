«صقر» روبوت يحذر السائقين.. و«نمر» آلية عمليات خاصة بعيدة المدى

كشفت شرطة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، عن مركبتها المستقبلية MAGNUM MK1 (دورية المستقبل ذاتية القيادة)، المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، ودورية العمليات الخاصة بعيدة المدى من نوع نمر «LRSOV».

وقال مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، العميد خالد عبدالله الخوري، في تصريحات صحافية، إن «مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية ذاتية القيادة MAGNUM MK1 التي تم تطويرها تحت مظلة مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركة كينتسوجي، وشركة إيدج القابضة المختصة في التقنيات المتقدمة، مخصصة للمناطق السكنية والمناطق الوعرة، وتتيح تعزيز التغطية الأمنية من خلال قدرتها على القيادة الذاتية والشحن الكهربائي، وتمتاز بكونها مدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تم تزويدها بكاميرا تصوير للتغطية بزاوية 360 وكاميرات أشعة تحت الحمراء، وهي مجهزة بأنظمة مضادة للتشويش ونظام GPS، وتتضمن غرفة احتجاز مجهزة بنظام متكامل لمراقبة العلامات الحيوية، وصندوقاً متكاملاً للطائرات بدون طيار، وقابلة لإضافة روبوتات متخصصة».

وأشار الخوري إلى أنه يتم أيضاً عرض النسخة الشرطية من آلية «نمر» للعمليات الخاصة بعيدة المدى (LRSOV)، المصنوعة بفخر في دولة الإمارات، والتي تجمع بين خفة الحركة والقوة الاستثنائية وقابلية النقل بالمروحية لتلبية الاحتياجات المتخصصة للدوريات، وبما يحقق خدمات أمنية ريادية لمجتمع إمارة أبوظبي، موضحاً أن المركبة «نمر» شاركت أخيراً في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، وأثبتت جاهزيتها وقدراتها المذهلة من خلال دعم عمليات السلامة والأمن التي نفذتها شرطة أبوظبي خلال المهرجان.

وأكد أن هذه التطورات تُجسد التزام شرطة أبوظبي التام بتبني أحدث التقنيات والمركبات المتطورة، بما يعزز من جاهزيتها الأمنية وقدراتها الاستباقية في مواجهة التحديات، تماشياً مع الأهداف والأولويات الاستراتيجية للقيادة في ترسيخ أمن واستقرار الإمارة، وترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل في العمل الشرطي، وفق أرقى المعايير العالمية.

كما عرضت مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوت صقر (الشبيه بالإنسان) الذي يعد من أحدث روبوتاتها الذكية، حيث تفاعل معه زوار «آيدكس»، وقدم الردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية المرورية حول مخاطر الانشغال عن الطريق والنصائح المرورية، وإجابات دقيقة حول قيمة المخالفات المرورية، وأهمية القيادة المرورية الآمنة، وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، تجنباً لوقوع المخالفات وعرض الأفلام التوعوية الرقمية، وعزز الثقافة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وذكرت شرطة أبوظبي أن فكرة إدخال الروبوت الذكي جاءت من منطلق أن تقنيات الذكاء الاصطناعي صديقة للمجتمع، ويتم استخدامها في التثقيف والتوعية المرورية، سواء في المبادرات التي تنفذها شرطة أبوظبي أو مختلف الفعاليات التي تشارك فيها مع الشركاء الرئيسين.