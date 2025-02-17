40 استراحة مكيفة جاهزة لسائقي «الديليفري» في دبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات مشروع تنفيذ 40 استراحة مكيفة لسائقي درّاجات توصيل الطلبات، في عدد من المناطق الحيوية بإمارة دبي، في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق إمارة دبي، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدرّاجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، في بيان صحافي، أمس: «يأتي تنفيذ الاستراحات انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير البيئة الآمنة والمريحة لتسهيل عمل سائقي درّاجات توصيل الطلبات، لاسيما في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات في السنوات الأخيرة».

وأضاف: «وصل عدد الشركات المُقَدِّمَة لخدمات التوصيل بالدراجة النارية في إمارة دبي إلى 2535 شركة، حتى نهاية يونيو الماضي، في حين بلغ عدد درّاجات التوصيل 46 ألفاً و600 دراجة، كما يأتي المشروع تعزيزاً للسلامة المرورية لمستخدمي الطرق، وتحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها: (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية».

وتابع الطاير: «رُوعي في التصميم الخارجي للاستراحات الحد من تأثير أشعة الشمس داخل الاستراحة، وتوفير العزل المناسب من دون حجب الرؤية، وجرى تخصيص مساحات مكيفة لاستراحات السائقين، يتسع كل منها لـ10 أشخاص حسب المنطقة، وتوفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدرّاجات النارية بجانب الاستراحة».

وأوضح أنه «جرى تنفيذ الاستراحات في مناطق شارع حصة، والبرشاء هايتس، والبرشاء، والكرامة، ورقة البطين، وأم سقيم (جميرا 3)، وجميرا (شارع الوصل)، وحي ذا جرينز The Greens، والمركز التجاري، والراشدية، والسطوة، وند الحمر، والنهدة، وعود ميثاء، والمرابع العربية، والمدينة العالمية، والخليج التجاري، ودبي مارينا، والجداف، ومردف، ولاست إكزت الخوانيج Last Exit، وموتور سيتي دبي Dubai Motor City، والقرهود».