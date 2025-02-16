«طرق دبي» تنجز 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشروع تنفيذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، في عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق إمارة دبي، وتعزيز جودة الحياة وتوفير الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.



وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي تنفيذ الاستراحات انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير البيئة الآمنة والمريحة لتسهيل عمل سائقي دراجات توصيل الطلبات، لا سيما في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات في السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الشركات المُقَدِّمَة لخدمات التوصيل بالدراجة النارية في إمارة دبي إلى 2535 شركة حتى نهاية يونيو الماضي، في حين بلغ عدد دراجات التوصيل 46600 دراجة، كما يأتي المشروع، تعزيزاً للسلامة المرورية لمستخدمي الطرق، وتحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها: (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية».