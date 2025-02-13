جونسون: الإمارات حققت تطوراً غير مسبوق.. ولندن تحتاج بنية تحتية جوية متطورة

تناول رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، عدداً من القضايا السياسية التي تشغل الساحة الدولية، مسلطاً الضوء على الأوضاع الجيوسياسية في كل من غزة وأوكرانيا، إلى جانب التحديات التي تواجه الحكومات في دول عدة في العالم، كما أشاد بنهضة دولة الإمارات كواحدة من أكثر الدول تطوراً في العالم، فيما تحتاج لندن إلى بنية تحتية جوية متطورة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025، حيث أدار الجلسة ريتشارد كويست من قناة «سي إن إن».

واستهل بوريس جونسون حديثه بالتطرق إلى الأوضاع في غزة، مسلطاً الضوء على التحديات الإنسانية والسياسية التي يواجهها القطاع.

وقال: «يجب أن ينال الشعب الفلسطيني الدولة التي يستحقها والتي وُعد بها منذ عقود»، مضيفاً أن «ما يحدث في غزة معاناة كبيرة يجب أن تنتهي، وفكرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتهجير سكان قطاع غزة خارج أرضهم وبناء مدينة في القطاع، كفيلة بعدم استقرار المنطقة».

وفي ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكد جونسون أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي، التي تحدثت عن احتمال سيطرة روسيا على أوكرانيا، ليست في محلها، وأمر غير منطقي.

وفي ما يخص موقف ترامب من أوكرانيا، قال إنه ذكي جداً، ويفكر جدياً في كيفية تحقيق النتيجة الصحيحة للغرب ولأميركا، ومن وجهة نظري لا يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عن أوكرانيا، بل ستضع الحلول الممكنة لإنهاء الصراع، مؤكداً أن الحل لا يتعلق بالجغرافيا أو الإرهاب، بل بالهوية والمصير، حيث يريد الأوكرانيون أن يكونوا أحراراً.

كما تطرق جونسون إلى أهمية الاستثمار في التعليم، مشدداً على أن تثقيف الفتيات يعد عاملاً أساسياً لازدهار الدول، واصفاً إياه بـ«الحل السحري» لتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى التجارب الناجحة في المنطقة التي أثبتت أن تمكين المرأة من خلال التعليم يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً ونمواً.

وتحدث جونسون عن التحديات التي تواجه الحكومة البريطانية والديمقراطيات بشكل عام، مسلطاً الضوء على الصعوبات التي واجهتها المملكة المتحدة في تنفيذ قرارات محورية مثل «البريكست»، في ظل وجود قوى ومصالح مختلفة تعيق تحقيق التغيير المطلوب.

وعن مستقبل السياسة في المملكة المتحدة وتطلعاته الشخصية، تطرق بوريس جونسون إلى فكرة بناء مطار ضخم في مصب نهر التايمز، وهي مبادرة كان قد طرحها سابقاً لكنها لم تُنفذ بعد، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في هذه الخطة، خصوصاً في ظل نقص القدرة الاستيعابية في جنوب شرق البلاد.

وأوضح أن لندن، باعتبارها مركزاً عالمياً، بحاجة إلى بنية تحتية جوية متطورة، مشيراً إلى أن الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي تكون سريعة، لكن عند الاقتراب من لندن، تواجه الطائرات تأخيرات بسبب محدودية القدرة الاستيعابية الحالية.

وبيّن أن بريطانيا لاتزال تلعب دوراً رئيساً في القضايا العالمية، ما يؤكد مكانتها وتأثيرها على الساحة الدولية.

واختتم بوريس جونسون حديثه بالإشادة بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور غير مسبوق في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة للرؤية الطموحة لقيادتها الحكيمة والخطط الفاعلة التي تبنتها، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار.

بوريس جونسون:

. الشعب الفلسطيني يستحق الدولة التي وُعد بها منذ عقود.