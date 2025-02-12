5000 وظيفة في «الضيافة الجوية» لدى «طيران الإمارات» خلال 2025

قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن الناقلة حددت حاجتها إلى وظائف جديدة خلال العام الجاري لمواكبة عمليات التوسعة، ولضمان استمرار التزامها بتقديم أفضل تجربة سفر في العالم، مشيراً إلى أن الناقلة قد تحتاج إلى نحو 5000 موظف في قطاع الضيافة الجوية فقط.

وذكر الرضا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، أن عمليات التوظيف تأتي بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السفر والزيادة في حجم العمليات التشغيلية، لافتاً إلى أن حاجة الناقلة للوظائف الجديدة لا تشمل فقط قسم الضيافة الجوية، بل تمتد إلى قطاعات أخرى، مثل أقسام الهندسة وإدارة المسافرين والمطارات، فضلاً عن الطيارين.

وأوضح أنه بنهاية أغسطس العام الجاري، ستكون «طيران الإمارات» استلمت 11 طائرة «إيرباص A350» الجديدة، منها ثلاث طائرات تم استلامها بالفعل خلال الفترة الماضية.

ووصل إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات» التي تعتبر أكبر ناقلة دولية في العالم تحت الخدمة إلى 259 طائرة، منها 249 طائرة ركاب، و10 طائرات لخدمات الشحن الجوي، إلى جانب 315 طائرة «تحت الطلب».

وتشغل الشركة رحلاتها إلى 148 وجهة، بما في ذلك ثماني محطات للشحن الجوي في 80 دولة.

إلى ذلك، قال الرضا، إن التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي سيسهمان بشكل بارز في تطوير خدمات الطيران من خلال العمل على تحسين تجربة المسافرين والقدرة على تقديم خدمات سريعة وأكثر كفاءة.

وأضاف الرضا، في تصريحات صحافية على هامش القمة، أن مناقشات «طيران الإمارات» مع شركة «بوينغ» بخصوص تسليم طائرة «777 إكس» لاتزال مستمرة، مشيراً إلى أن برنامج ترخيص الطائرة الجديدة من «بوينغ» لايزال قيد التنفيذ.

وبيّن أن الناقلة لجأت بعد عمليات التأخير من قبل شركة «بوينغ» إلى إطلاق رفع حجم الاستثمارات في برنامج التحديث الشامل للأسطول ليصل إلى أربعة مليارات دولار (14.7 مليار درهم)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى أكثر من 205 طائرات.

ولفت الرضا إلى أن العقد المبرم مع شركة «بوينغ» بخصوص الطائرة «777 إكس»، يتضمن شرطاً جزائياً يمنح «طيران الإمارات» الحق في طلب التعويضات.

وأكد أن «طيران الإمارات» تواكب استراتيجية تدعم خطة دبي الاقتصادية «D33»، والتي تهدف إلى تعزيز ربط دبي بالعالم عبر قطاع الطيران، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذه الاستراتيجية فإن الناقلة تهدف إلى توسعة شبكتها وخدمة أسواق جديدة.

114.6 ألف موظف

عززت شركتا «طيران الإمارات» و«دناتا» خلال السنة المالية الماضية 2023 - 2024، أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال العام لدعم توسع العمليات، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي عدد العاملين في «مجموعة الإمارات» بنسبة 10% إلى 112 ألفاً و406 موظفين يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة.

ولمواكبة توسع العمليات والأنشطة التجارية، نمت قاعدة الموظفين خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 114 ألفاً و610 موظفين في 30 سبتمبر 2024.

. الناقلة تحتاج إلى وظائف جديدة في قطاعات أخرى أيضاً، مثل الهندسة وإدارة المسافرين والمطارات، فضلاً عن الطيارين.