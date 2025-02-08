برعاية حمدان بن محمد.. انعقاد الدورة الأولى لمنتدى القيادات العربية الشابة في دبي

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظم الدورة الأولى لمنتدى القيادات العربية الشابة في دبي يوم الاثنين المقبل 10 فبراير ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات 2025".

ويستضيف المنتدى أكثر من 200 شاب وشابة عربية من مختلف أنحاء المنطقة من أعضاء هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل نحو 20 عاماً. وتتضمن فعاليات منتدى القيادات العربية الشابة العديد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية التي تناقش مختلف المجالات المعنية بتمكين الشباب العربي وإعداد قيادات شابة تقود مسيرة التنمية والتقدم في مختلف المجتمعات العربية.