«خبرة عمل» يمنح طلبة الثانوية المواطنين فرصاً تدريبية في «الخاص»

أطلقت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والتربية والتعليم، المرحلة التجريبية الثانية من برنامج «خبرة عمل»، الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية الإماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة، لإكسابهم مهارات عملية عبر تجارب تدريبية حقيقية في مؤسسات القطاع الخاص.

وأفادتا بأن المرحلة الثانية من البرنامج ستُنفذ خلال إجازة الربيع، من 24 مارس إلى 11 أبريل المقبلين، وسيتاح للطلبة المتدربين الالتحاق بجهات وشركات من القطاع الخاص لاكتساب الخبرة والتدريب العملي.

ويأتي البرنامج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل مؤهل لسوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لخوض تجربة عملية في بيئة العمل الحقيقية، وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات المهنية.

وركزت المعايير التي حدّدتها الوزارتان، واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، على سبعة اشتراطات للتسجيل يجب أن تتوافر في الطلبة الراغبين في المشاركة، أبرزها أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، ويتراوح عمره بين 15 و18 عاماً، على أن يكون مسجلاً في المرحلة الثانوية (من الصف التاسع إلى الـ12) في مدرسة حكومية أو خاصة داخل الدولة، وحاصلاً على معدل تراكمي 80% أو أكثر، ولائقاً صحياً لأداء المهام المطلوبة خلال التدريب، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة خطية من ولي الأمر للمشاركة، وتقديم شهادة عدم ممانعة من مدرسته.

ووجهت وزارة التربية المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، بضرورة تعميق الوعي الطلابي بأهمية البرنامج ومساراته، وحثّهم على المشاركة، إذ يعد هذا البرنامج مبادرة نوعية توفر للطلبة فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة العملية في بيئات عمل متنوعة، ما يساعدهم على بناء مهاراتهم المهنية، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل مستقبلاً.

بدورها، أكدت إدارات مدارس على الإقبال الكبير من الطلاب المواطنين،

ذكوراً وإناثاً، للالتحاق بالبرنامج الذي يسهم في تعزيز الوعي الوظيفي لديهم، ومساعدتهم في تحديد اهتماماتهم المهنية، وتطوير مهاراتهم الشخصية، مثل الالتزام والانضباط والعمل الجماعي، ما يمنحهم تجربة عملية متكاملة، تسهم في تطوير مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

• 7 اشتراطات للتسجيل، منها حصول الطلبة الراغبين في المشاركة على معدل تراكمي 80% أو أكثر.