«النعيمي» و«بندري» حكمان إماراتيتان في التحدي

برزت خلال منافسات اليوم الأول من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، حكمان إماراتيتان ضمن طاقم التحكيم في التحدي الذي يُعد الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وهما الملازم أول عفراء حارب النعيمي والرقيب أول فاطمة محمد بندري.

واستطاعت كل من النعيمي وبندري أن تثبتا جدارتهما كحكم في الميدان في أولى فعاليات التحدي التي تضمنت تنافس الفرق في مسابقة «الهجوم»، وكانتا على قدر المسؤولية في التحكيم من خلال الدقة في متابعة متسابقي التحدي، ما جعلهما محل ثناء وتقدير من زملائهما الحكام.

وتخوض النعيمي وبندري تجربة التحكيم بعد أن كانتا لاعبتين سابقتين في فريق شرطة دبي النسائي، الذي شارك خلال السنوات السابقة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، ما أكسبهما خبرة في هذا النوع من الرياضات الشرطية التخصصية.

وتجهزت النعيمي وبندري للتحكيم في التحدي بعد اختيارهما من القيادة العامة لشرطة دبي، حيث خاضتا العديد من دورات التحكيم والتحقتا بالعديد من ورش العمل المتخصصة في مجال اللوائح والقوانين الخاصة بكل ما يتعلق بالتحدي والقوانين ونظام الجزاءات وإجراءات الأمن والسلامة.