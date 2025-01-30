بلدية خورفكان تمنع إيقاف مركبات الرخص المهنية والتجارية بالمناطق السكنية

دعت بلدية مدينة خورفكان أصحاب الرخص التجارية والمهنية، ومنهم العاملون في قطاع النقليات وما في حكمه، إلى عدم إيقاف أو ركن المركبات الخفيفة والثقيلة المرتبطة بنشاط الرخصة في المناطق غير المصرح بها، أو داخل الأحياء السكنية، من أجل تنظيم الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، والحد من العشوائية التي قد تؤثر في راحة السكان وسلامة الطرق.

وأوضحت البلدية أن القرار يأتي استجابة لمتطلبات التخطيط الحضري والحفاظ على المشهد العام للمدينة، مشيرة إلى أن إيقاف المركبات التجارية في غير المواقع المخصصة لها، يتسبب في عرقلة الحركة المرورية، ويؤثر في انسيابية السير، فضلاً عن تداعياته البيئية والجمالية.

وأكدت البلدية أنها منحت أصحاب الرخص المهلة القانونية المحددة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات المنظمة، داعية الجميع إلى التعاون والامتثال للقرار تجنباً للمخالفات، كما شددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة في الحفاظ على المظهر الحضاري والتنظيمي للمدينة، وأشارت بلدية مدينة خورفكان إلى حرصها على تنفيذ المبادرات والقرارات التي تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتعزز استدامة المرافق العامة، بما يحقق راحة السكان والزوار.