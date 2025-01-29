رئيس الدولة: الإمارات تواصل نهجها في بناء الشراكات المستدامة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فيكتور أوربان، رئيس وزراء جمهورية المجر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس الوزراء المجري، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، مسارات تطور العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بجانب التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب، بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التقدم والازدهار.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، بحثت اليوم في أبوظبي مع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية المجر سبل دعم التعاون في المجالات التي تخدم أولوياتنا التنموية خاصة في الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والثقافة وغيرها. الإمارات تواصل نهجها في بناء الشراكات المستدامة التي تحقق التنمية المشتركة وتدعم الازدهار والاستقرار والسلام في العالم.