مراهقون يقودون «سكوترات» بتهوّر على طرق داخلية

رصد أهالٍ وسائقون سلوكيات خاطئة يرتكبها بعض الأطفال المراهقين داخل أحياء سكنية، متمثلة في قيادة دراجات ترفيهية (سكوترات) بتهور على طرق داخلية، ومن دون ارتداء أدوات الوقاية والحماية من الحوادث، فيما دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة إلزام الأبناء بارتداء معدات الحماية أثناء قيادة الدراجات النارية والكهربائية السكوترات، حفاظاً على الأرواح والحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.

وتفصيلاً، قال سائقون لـ«الإمارات اليوم» إنهم يرصدون بصفة مستمرة أطفالاً يقودون درّاجات كهربائية (سكوترات) على الطرق بطريقة متهورة، ومن ذلك القيادة بسرعة عالية، والدخول إلى الطريق من دون انتباه لحركة المركبات، فضلاً عن عدم ارتداء الكثير منهم وسائل الوقاية، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الدهس والإصابات الجسيمة.

وأكّدوا أهمية قيام الأسر بدورها الوقائي في توعية أبنائها بالقيادة الآمنة للدراجات الكهربائية، حتى لا تتحول إلى أداة خطرة تهدد حياتهم، واختيار الطرق المناسبة لقيادة هذه الدرّاجات، التي تتطلب قدراً كبيراً من الحذر والحيطة أثناء قيادتها، لا سيما على الطرق الداخلية التي تشهد حركة كثيفة للمركبات.

وقالت عبير محمد وأبوعبدالله ورامي موسى وآخرون، إنهم يرصدون أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، يقودون دراجات كهربائية بصورة متهورة، ولا يرتدون وسائل الوقاية من الصدمات في حال السقوط، فضلاً عن قيامهم بحركات بهلوانية، ما يعرضهم لخطر الاصطدام مع المركبات أو السقوط المفاجئ على الطريق.

وأكّدوا أهمية قيام الأسر باتخاذ تدابير وقائية للحد من الحوادث التي قد تقع بسبب قيادة الأبناء لهذا النوع من الدرّاجات.

وحذّر آخرون من قيام بعض الأسر بشراء السكوترات الكهربائية، والسماح لأطفالها، الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، بقيادتها على الطرق الداخلية، معتبرين أن هذا الأمر يُشكل خطراً محدقاً على حياة الطفل الذي لا يكون لديه القدرة الكافية على تفادي مفاجآت الطريق، أو كيفية التصرف السليم عند ظهور مركبة أمامه.

من جانبها، أكّدت شرطة أبوظبي على منصاتها الإلكترونية ضرورة إلزام الأبناء بارتداء معدات الحماية أثناء قيادة الدراجات النارية والكهربائية (السكوترات)، وذلك ضمن حملة وزارة الداخلية الفصلية الأولى لعام 2025 على مستوى الدولة، بعنوان «السلامة المرورية لسائقي الدراجات»، بهدف تعزيز الوعي المروري بإجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدرّاجات بمختلف أنواعها.