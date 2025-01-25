«بلدية دبي» تطلق «سوق رمضان» اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الموسم الثالث من «سوق رمضان» التي تُنظمها بلدية دبي في ساحة شارع البلدية القديم ضمن السوق الكبير في ديرة لغاية 22 فبراير المقبل، ترسيخاً لأصالة العادات المتوارثة للاستعداد للشهر المبارك، وتعزيزاً للقيمة التراثية التاريخية التي تكتنزها الأسواق التقليدية كمقصد سياحي جاذب في إمارة دبي، إلى جانب دعم المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في السوق لعرض وترويج منتجاتهم.

وستضم السوق العديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية، التي ستلبي احتياجات شرائح واسعة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين والسيّاح والزوّار، سواء من الشباب أو العائلات أو محبي التراث والثقافة للاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة بأسعار تنافسية.

وستتضمن الفعالية، سوقاً مصغرة إلى جانب السوق التراثية القديمة تضم: أكشاكاً تجارية لأصحاب المحال القديمة في سوق ديرة التاريخي، وذلك لبيع المستلزمات الخاصة بالتجهيزات الرمضانية ومنتجات الاحتفال بفعالية «حق الليلة»، إضافة إلى ما تضمّه من أنشطة تجارية لعرض المنتجات الغذائية والشخصية وغيرها، فضلاً عن العروض الترفيهية الحية والورش والفعاليات الخاصة بالأطفال. كما حدّدت البلدية أوقات عمل سوق رمضان خلال فترة إقامتها بين الساعة العاشرة صباحاً والعاشرة مساءً.

وقال مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي عاصم القاسم: «تحمل سوق رمضان طابعاً فريداً ضمن أبرز الفعاليات والعادات التراثية القديمة المتوارثة للاحتفاء بقدوم الشهر المبارك في الإمارة. نحرص على الترويج من خلالها لمحتوى الأسواق التقليدية التي تُشكل ذاكرة حية من تاريخ الإمارة، خصوصاً أنها تنظم في منطقة السوق الكبير في ديرة إحدى الأسواق العريقة التي تُعد مقصداً دورياً لأهالي دبي للتسوق وشراء احتياجاتهم الشخصية والمنزلية من جهة، ومقصداً سياحياً جاذباً يعكس عراقة أسواق دبي التراثية من جهةٍ أخرى. جهودنا مستمرة لتوفير مرافق جاذبة ومتكاملة تجعل دبي مدينة رائدة وأكثر جاذبية وجَودة للحياة».

يُذكر أن بلدية دبي تُنظّم فعالية سوق رمضان كجزء من مبادراتها وجهودها في إقامة الفعاليات والمبادرات الداعمة للأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية في إمارة دبي، والمشجعة على الاستثمار وزيادة الإقبال على المرافق العامة والأماكن الترفيهية المتنوّعة التي تتمتع بها الإمارة.

• السوق تضم أنشطة ترفيهية وسياحية وتجارية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والسيّاح والزوّار.