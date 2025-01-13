"دبي للسلع " وشرطة دبي يعززان السلامة العامة عبر شبكة طائرات مُسيرة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن توقيع شراكة مع شرطة دبي لتوسيع شبكتها المبتكرة للطائرات المُسيرة بهدف تعزيز الأمن وزيادة الوعي الميداني في واحدة من أبرز مناطق الأعمال في إمارة دبي.

وتم توظيف نظام "درون بوكس" المتطور عبر منطقتي "أبتاون دبي" و"أبراج بحيرات جميرا" التابعتين لمركز دبي للسلع المتعددة، ليكون بذلك أول حالة استخدام للنظام في مراقبة المباني الشاهقة.

وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في التزام شرطة دبي بتبني التكنولوجيا الذكية لتعزيز السلامة الحضرية، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ والمراقبة عن بُعد في البيئات العمرانية ذات الارتفاعات العالية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن نظام "درون بوكس" يعد أحد أكثر تقنيات الطائرات بدون طيار تطوراً في العالم، ويلعب دوراً هاماً في تعزيز السلامة العامة في دبي.

وأضاف أن استخدام نظام "درون بوكس" في مجتمعي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة يمثل المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية في المباني الشاهقة، ما يدل على التزامنا بتوفير أفضل تجربة في جميع مناطقنا.

من جانبه، أكد النقيب مهندس محمد عمر المهيري، رئيس مركز أنظمة الطائرات المُسيرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أهمية هذه المبادرة، وقال إن نظام 'درون بوكس' يعد مبادرة نوعية على مستوى المدينة أطلقتها شرطة دبي، وقد أثبتت فعاليتها في تقليص أوقات الاستجابة للطوارئ وتوفير بيانات حيوية تدعم عملية اتخاذ القرار، ومن خلال شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، نسعى إلى توظيف هذه القدرات الجوية لتعزيز السلامة العامة وزيادة الوعي الميداني في واحدة من أسرع المناطق الحرة نمواً وأبرز مراكز الأعمال على مستوى العالم.