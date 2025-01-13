افتتاح جسر جديد بسعة مسارين على شارع الشيخ راشد بدبي

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الجسر الثاني ضمن أعمال المرحلة الرابعة لمشروع تطوير محور الشندغة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من تقاطع شارع الميناء مع شارع الشيخ راشد، والمتجهة إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الشيخ راشد.

ويبلغ طول الجسر 605 أمتار، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية 3200 مركبة بالساعة، وتشمل المرحلة الرابعة تنفيذ أربعة جسور بطول 3.1 كيلومترات، وطاقتها الاستيعابية 19 ألفاً و400 مركبة بالساعة لكل المسارات.

ومن المخطط، خلال الربع الثاني من العام الجاري، انتهاء تنفيذ الجسر الآخر الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الميناء، والمتجهة لتقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الشيخ راشد، بطول يبلغ 1210 أمتار، بسعة ثلاثة مسارات وطاقة استيعابية 4800 مركبة بالساعة، والانتهاء من تنفيذ الجسر الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الميناء والمتجهة لشارع الوصل، بطول 780 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات، وطاقة استيعابية 4800 مركبة بالساعة.