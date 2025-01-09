رئيس الدولة يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، فخامة جوزيف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ فخامة جوزيف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأتمنى له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار، وأتطلع إلى العمل معه لما فيه خير شعبينا وأمن المنطقة واستقرارها».