قرقاش: رؤية محمد بن راشد أحدثت تغييراً إيجابياً في المنطقة

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكمة سموه وشخصيته المبدعة، أحدثت تغييراً إيجابياً في المنطقة.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حظيت بشرف العمل لسنوات عديدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تعلمت منه الإيجابية والطموح والعمل السياسي والتنموي الذي يضع الإنسان في صدارة الأولويات. برؤيته وحكمته وشخصيته المبدعة أحدث تغييراً إيجابياً في المنطقة".

وأضاف قرقاش: "بوراشد قائد استثنائي ومسيرة حافلة بالعطاء والخير".