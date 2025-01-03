أحمد بن محمد: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين
قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين.. ولا والله أوفي حقها بالجهد والمجهود.
ونشر سموه عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، مقطع فيديو لقصيدة نظمها سموه.
تراها امي غلا قلبي محبتها علينا دين— Ahmed bin Mohammed (@AhmedMohammed) January 3, 2025
ولا والله اوفي حقها بالجهد والمجهود#شكرا_الشيخة_هند pic.twitter.com/UBCPCa54Mz
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