أحمد بن محمد: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين

قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: تراها أمي غلا قلبي محبتها علينا دين.. ولا والله أوفي حقها بالجهد والمجهود.

ونشر سموه عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، مقطع فيديو لقصيدة نظمها سموه.