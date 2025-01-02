طقس يناير.. معتدل الحرارة نهاراً وبارد ليلاً

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن السمات المناخية لشهر يناير تتميز بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام.

وعزا المركز ذلك إلى «تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، الممتد من الشمال مصاحباً كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام»، مشيراً إلى أن «التوقعات لشهر يناير الجاري تُظهر أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر ستكون حول المعدل العام أو أعلى بقليل»، لافتاً إلى أن معدل درجات الحرارة على الدولة يبلغ 18.3 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن المنطقة ستتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، ما يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر مع فرصة سقوط الأمطار.

ولفت إلى أن توقعات معدل سقوط الأمطار لشهر يناير الجاري ستكون حول المعدل العام، لافتاً إلى أن معدل الأمطار على الدولة 11.5 ملم، كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية، أحياناً تسمى رياح الشمال، وتكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية والمكشوفة.

كما تؤدي الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، فيما تزداد الرطوبة النسبية، خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب والضباب الخفيف، وزيادة معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية.