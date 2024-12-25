حمدان بن محمد يبارك للمحتفلين بعيد الميلاد

هنَأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نتمنى لكم عيداً سعيداً يعمّه الخير والسلام، وكل عام ومجتمعاتنا في رخاء واستقرار".