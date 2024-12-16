أحمد بن محمد يهنئ البحرين بيومها الوطني

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"تجمعنا والبحرين علاقات أخوية راسخة وصداقة ومحبة تعكس متانة العلاقات الإماراتية البحرينية ... وبمناسبة اليوم الوطني البحريني، نتقدم بخالص التهاني لأهلنا في البحرين ونسأل الله أن يحفظ وطنكم وملككم وشعبكم، وأن يوفقكم لكل خير."