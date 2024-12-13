انطلاق مخيم المرموم الكشفي البيئي بمشاركة 17 دولة

انطلقت في دبي، اليوم، فعاليات مخيم المرموم الكشفي البيئي تحت شعار "الكشافة قادة الغد وصناع المستقبل"، بمشاركة 600 كشاف وقائد من 17 دولة عربية وأجنبية.

ويهدف المخيم الذي يستمر حتى 19 ديسمبر الجاري، إلى تعزيز قيم الاستدامة البيئية وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، من خلال مجموعة من الأنشطة وورش العمل المتنوعة.

ويتضمن المخيم 17 ورشة تدريبية تقدمها مجموعة من الشركاء المحليين، وتشمل مجالات عدة، من بينها الإسعافات الأولية، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغير المناخي، كما سيتم تنظيم 5 زيارات خارجية للمشاركين إلى أماكن ثقافية وتراثية، بالإضافة إلى أنشطة ميدانية ستسهم في تنمية قدراتهم البدنية وتفاعلهم مع الطبيعة.

وسيتم خلال الحدث، تنظيم أنشطة تعليمية تركز على تعزيز المهارات الحياتية، بما في ذلك القيادة، والعمل الجماعي، والاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور سالم الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أهمية المخيم في تطوير مهارات المشاركين من خلال ورش العمل والأنشطة المتنوعة التي ستقدم فيه، لإكسابهم مهارات قيادية وبيئية تساعدهم على التعامل مع التحديات العالمية، وأن هذه الأنشطة تشكل منصة مثالية لتعزيز التعاون بين الشباب من الدول المختلفة، ما يعزز روح القيادة والعمل الجماعي.

وقال إن المخيم يركز على تمكين الكشافة من اكتساب مهارات متعددة، بما في ذلك القيادة تحت الضغط، والتفكير النقدي، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة لأي مشكلة مستقبلية.

وأكد خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات وقائد عام المخيم، جاهزية الأنشطة المختلفة التي ستشمل ورش العمل المتخصصة وغيرها، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاعل بين الكشافة من دول متعددة وثقافات مختلفة، وبناء علاقات قوية بين الشباب المشاركين.

بدوره قال اللواء عبد الرحمن رفيع، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الإمارات، إن المخيم يمثل خطوة مهمة في مسيرة الحركة الكشفية في الإمارات؛ إذ يقدم تجربة تعليمية رائدة تسهم في إعداد جيل من القادة المستقبليين، الذين يمتلكون المهارات والقدرة على مواجهة تحديات العصر.