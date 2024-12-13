"كشافة الإمارات" تستقبل الوفود المشاركة في مخيم المرموم الكشفي البيئي 2024

استقبلت جمعية كشافة الإمارات، ممثلة بمفوضية كشاف دبي، أمس الخميس، الوفود المشاركة في مخيم المرموم الكشفي البيئي 2024، الذي يجمع أكثر من 500 كشاف و100 قائد من سبعة عشر دولة عربية وأجنبية، ويُقام المخيم خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر في منطقة المرموم بدبي، تحت شعار "الكشافة قادة الغد وصناع المستقبل".

وتخلل حفل الاستقبال الذي أُقيم في مقر المخيم مراسم ترحيبية أظهرت روح الضيافة الإماراتية، حيث حرص المنظمون على تقديم برامج تعريفية بالأنشطة الكشفية، وجولات في مرافق المخيم المصممة وفق معايير بيئية مستدامة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الروابط بين المشاركين وتمكينهم من التفاعل والتعرف إلى الثقافات المختلفة.

وبدوره صرح عضو نائب قائد عام المخيم رئيس لجنة الاستقبال في المخيم، فهد حمزة الوطني، بأن استقبال الوفود المشاركة يمثل بداية قوية لمخيم يسعى لتعزيز قيم الاستدامة والتفاعل الثقافي، موضحا أن هذا المخيم ليس فقط فرصة تعليمية وترفيهية، بل هو منصة آمنة تضمن للجميع بيئة تحفزهم على الابتكار والعمل الجماعي، موضحا أنه تم وضع خطة متكاملة لضمان الحماية من الأذى لجميع المشاركين، مع توفير الدعم اللازم لإثراء تجربتهم.



وأضاف إن استقبال الوفود من سبعة عشر دول عربية وأجنبية هو دليل على السمعة العربية التي حققتها جمعية كشافة الإمارات في مجال الأنشطة الشبابية والكشفية، ونحن فخورون بتنظيم حدث يساهم في بناء قادة المستقبل القادرين على تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.



ومن جهته أكد عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ورئيس لجنة الحماية من الأذى في مخيم المرموم الكشفي البيئي، محمد عبد الله الرضا، أن جميع المشرفين والقادة المشاركين في المخيم يحملون شهادات تدريب معتمدة في مجال الحماية من الأذى، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والحماية لجميع الكشافة المشاركين، موضحا أن الحصول على هذه الشهادات يعد شرطا أساسيا للمشاركة في الإشراف على أنشطة المخيم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الجمعية بتوفير بيئة آمنة وصديقة للأطفال والشباب، تتيح لهم التفاعل بحرية وثقة دون أي مخاطر نفسية أو جسدية.

وأضاف أن الحماية من الأذى ليست مجرد مسؤولية تنظيمية، بل هي ركيزة أساسية في بناء تجربة كشفية شاملة تعزز قيم الاحترام والسلامة لدى جميع المشاركين.



من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة الأنشطة و البرامج في المخيم، عبد الرحمن الحوسني، أن المخيم يعكس جهود المفوضية في تقديم تجربة كشفية شاملة، موضحا ان استقبال الوفود المشاركة هو لحظة فخر بالنسبة لنا، و لقد عملنا جاهدين على تجهيز المخيم ليكون نموذجا يحتذى به في العمل الجماعي والتعاون الدولي.



وأشار إلى أن المخيم يوفر برامج تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمهارات القيادية، وقال" لقد صممنا أنشطة تعزز قيم الاستدامة والولاء والانتماء، إلى جانب التركيز على تعزيز التعاون بين الكشافة من مختلف الجنسيات".