بحضور زايد بن سلطان بن خليفة.. متحف اللوفر أبوظبي يعلن اسم الفائز بالنسخة الـ4 من جائزة ريتشارد ميل للفنون

بحضور الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس منصة "أ.ع.م اللامحدودة"، وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّية ورعاة مركز بومبيدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، أعلن متحف اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل عن فوز نيسان قسنطيني بالنسخة الرابعة من جائزة ريتشارد ميل للفنون، عن عملها بعنوان "مناظر طبيعية" المعروض في "فن الحين 2024" في متحف اللوفر أبوظبي.

واختيرت نيسان قسنطيني من بين الفنانين الخمسة المرشَّحين للجائزة، وتسلَّمت مكافأتها البالغة 60,000 دولار أمريكي خلال حفل تسليم الجوائزالذي أُقيم في المتحف يوم 11 ديسمبر 2024.

وتشتهر الفنانة التونسية نيسان قسنطيني بنهجها المتعدِّد التخصُّصات،حيث تستخدم أعمالها لتسليط الضوء على كيفية إدراكنا لمرور الوقت والطبيعة السريعة الزوال للعالم من حولنا. وتستكشف من خلال عملها الذي يحمل عنوان"مناظر طبيعية" موضوع الاختفاء من خلال خمسة مقاطع فيديو محفّزةللمشاعر يصوِّر كلٌّ منها مناظر طبيعية مهجورة من وسط وجنوب تونس.

وبينما تتجلّى صور هذه الأماكن، ما تلبث أن تتجمَّد وتتلاشى تدريجياً تحت طبقة من الشمع، وهو ما يرمز إلى المحو التدريجي لهذه الأماكن. وتسلِّط الفنانة من خلال هذا العمل الفني المذهل الضوء على عدم ثبات المساحات المادية والعاطفية، موجِّهةً الدعوة إلى المشاهدين للتفاعل بشكل أعمق مع بيئتهم المحيطة، وتحثّهم على التحوُّل من الملاحظة السلبية إلى التأمُّل التفاعلي لهشاشة الوقت والوجود.

وجرى اختيار الفائزة من قِبَل لجنة تحكيمٍ من خمسة أعضاء، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وعضوية الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وسيمون نجامي، المنسّق الزائر لمعرض "فن الحين 4202"، ونجوم الغانم، الشاعرة والفنانة والمخرجة الإماراتية الحاصلة على العديد من الجوائز، ومايا أليسون، المدير التنفيذي لرواق الفن ورئيس القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: "مع انطلاق كلِّ نسخة جديدة من معرض (فن الحين)، نشهد مزيداً من النمو والتطوُّر في الفن المعاصر على مستوى المنطقة، وبلغت النسخة الرابعة من المعرض مستوى متميزاً من النضج والحيوية. وشكَّل موضوع نسخة هذا العام "آفاق" مصدر إلهام للفنانين لإبداع أعمال فنية غاية في العمق والابتكار، ما جعل اختيار أعضاء لجنة التحكيم للفائز تحدياً صعباً. وأودُّ أن أُعرب عن خالص تقديري للشراكة مع ريتشارد ميل التي مكَّنتنا من التعاون مع خبراء بارزين، وتوفير منصة لعرض إبداعات مجموعة من الفنانين المتميزين في اللوفر أبوظبي، ما يعزِّز نمو الفن المعاصر ويُلهم زوّرانامن مختلف أنحاء العالم".

وقال سيمون نجامي: "لم يكن اتخاذ قرار تحديد الفائز بالجائزة أمراً سهلاً،نظراً إلى الجودة الاستثنائية التي تميَّزت بها العروض المُقدَّمة من الفنانين الخمسة المرشَّحين. ومع ذلك، وعقب مناقشات طويلة أُجرِيَت مع أعضاء لجنة التحكيم الموقّرين، توصَّلنا إلى أنَّ عمل نيسان قسنطيني قد أجاب بأفضل طريقة عن الأسئلة التي طرحها موضوع المعرض وتفسيراته المختلفة. لقد تمكَّنت الفائزة من استكشاف مفاهيم الأفق، والصحوة، والانفتاح بطريقة اتّسمت بالدقة والشاعرية، إضافةً إلى تميُّز عملها الفني بعمق التأثير، وهذا جعلها جديرة بالحصول على إجماع آراء أعضاء لجنة التحكيم.

وأودُّ بهذه المناسبة أن أُعرب عن خالص شكري لجميع الفنانين على تفانيهم الرائع الذي أظهروه خلال مشاركتهم، وهو ما ارتقى بهذه الجائزة إلى مستوى عالمي من التميُّز".

ووجَّه معرض "فن الحين 2024" في نسخته الرابعة التي أُقيمَت في متحف اللوفر أبوظبي، الدعوة إلى الفنانين للتقدُّم بأعمال فنية تتناول موضوع هذا العام الذي يحمل اسم "آفاق"، واستكشاف ثلاثة مفاهيم أساسية تتجلّى في اللغات الرسمية الثلاث المُستخدمة في متحف اللوفر أبوظبي، وهي: awakenings(باللغة الإنجليزية)، و"overtures" التي تعني افتتاحيات (باللغة الفرنسية)، و"آفاق" (باللغة العربية). ويمتاز المعرض، المُقام تحت قبة المتحف، بمزيج من المنحوتات والأعمال التركيبية، وهو ما يعكس الحوار المتجدد للمنطقة مع التراث، والبيئة والثقافة. ويشجِّع موضوع المعرض الفنانين على استكشاف أفكار الانفتاح والبدايات الجديدة، ويدعوهم إلى ترجمة هذه المفاهيم المجرَّدة إلى أشكال ملموسة عبر وسائل مختلفة.

وتضمَّنت الأعمال الفنية التي عُرِضَت خلال فعاليات النسخة الرابعة من معرض "فن الحين 2024" في اللوفر أبوظبي "حراثة الأرض" للفنانة فريال دولان، و"كرة المبتدئين" للفنانة لمياء قرقاش، و"عرائس السماء" للفنان معتز نصر، و"مناظر طبيعية" للفنانة نيسان قسنطيني، و"حركة مشتركة" للفنانة سارة المهيري.

يُذكَر أنَّ معرض "فن الحين 2024"، المُقام في متحف اللوفر أبوظبي يضمُّ أعمالاً فنية معاصرة لفنانين ناشئين ومتمرِّسين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشمال إفريقيا، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2024.